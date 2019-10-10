شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يضع الرتوش الأخيرة لضم أولى صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل

اقترب نادي ريال مدريد من التعاقد مع النجم الدولي الدانماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي القادم .

ريال مدريد يقترب من ضم نجم توتنهام في يناير

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية، أن ريال مدريد يخطط للتفاوض بصيغة رسمية مع توتنهام للحصول على خدمات كريستيان إريكسن في الميركاتو الشتوي القادم .

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وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن عقد النجم الدانماركي سينتهي مع توتنهام في يونيو القادم، وهو ما يسهل إمكانية ارتدائه قميص ريال مدريد في يناير المقبل .

وأنهت، أنه سينتظر اللوس بلانكوس حتى 1 يناير 2020، ليتمكن من التفاوض مع إدارة العملاق اللندني حول اللاعب، حيث لا يريد مسؤولو رال مدريد تجاوز الخطوط القانونية والتي قد تعرضهم لعقوبات .

ريال مدريد يواصل التحليق في سماء الليجا

وعلى صعيد أخر، يواصل ريال مدريد تصدره لجدول ترتيب البطولة، بعدما تغلب على نظيره غرناطة برباعية من الأهداف ليصل إلى النقطة 18 وبفارق نقطتين عن غريمه التاريخي برشلونة صاحب مركز الوصافة برصيد 16 نقطة .