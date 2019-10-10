الان تتابع شاهد.. مواعيد مباريات دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، جدول دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ومواعيد وإقامة المباريات في هذا الدور وجاءت على النحو التالي:

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