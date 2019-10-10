اخبار الرياضه

هيئة الرياضة تسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في تبوك

0 نشر
hosam 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع هيئة تسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في تبوك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365:

قررت الهيئة العامة للرياضة ، السماح للعوائل في مدينة تبوك الواقعة شمال غرب السعودية، بدخول ملاعب كرة القدم وحضور المباريات المقامة فيها وفق الشروط المعتمدة في مدن الرياض وجدة والدمام.

وذكرت الهيئة العامة للرياضة السعودية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها سمحت :”لأهالي تبوك حضور مباريات كرة القدم في المدرجات، ضمن دوري أندية الدرجة الثانية ودوري المنطقة “مجموعة تبوك”.

Advertisements

واشترطت الهيئة على الموافقة التي جاءت رغبة من أهالي تبوك لحضور المباريات مباشرة من مدرجات مدينة الملك خالد بتبوك والتي تتسع لـ 12 ألف متفرج، خمسة شروط.

شروط حضور النساء لمباريات كرة القدم في السعودية

وجاءت الشروط كالتالي: “تحديد مواقف مخصصة للعائلات، تحديد مدخل خاص للعائلات، فصل مدرجات الأفراد عن العائلات، توفير طاقم إشراف نسائي من قبل المنظم، تخصيص دورات مياه للنساء ومصليات”.

وتندرج تلك القرارات ضمن توجه عام تتبناه القيادة السعودية، ويقوم على تمكين النساء في سوق العمل والحياة العامة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الرياضة تسمح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا