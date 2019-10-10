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التشكيل الرسمي لمباراة البرازيل والسنغال الودية

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال الأول لكرة القدم، وتيتي، المدير الفني لنظيره البرازيل، التشكيل الرسمي للمباراة الودية التي ستجمع المنتخبين بعد قليل، على ملعب سنغافورة الوطني.

وجاء تشكيل البرازيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: داني ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو.

الوسط: كاسيميرو، آرثر، كوتينيو.

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الهجوم: جابرييل جيسوس، ، فيرمينو.

بينما جاء تشكيل السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفريد جوميز.

الدفاع: لامين جاساما، كوليبالي، ساني، كولي.

الوسط: شيخو كوياتي، إدريسا جاي، إسماعيلا سار، دياتا، ماني.

الهجوم: فامارا ديديو.

وتعد هذه المباراة رقم 100 لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار مع منتخب البرازيل ليعادل رقم النجم الدولي السابق روبينيو في عدد من المباريات الدولية بالمركز السادس، بينما ينفرد النجم السابق كافو، بصدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب البرازيل برصيد 142 مباراة.

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