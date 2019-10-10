شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الإسماعيلية يستضيف وديتي المنتخب الأولمبي أمام جنوب أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحتضن ستاد الإسماعيلية مبارتي منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب الأفريقي، والمحدد لهما يومى 11 و13 أكتوبر الجاري، وذلك بعد الخطاب الرسمي الذي تلقته مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من قبل اتحاد الكرة.
ويستعد شباب الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
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