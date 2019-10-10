شكرا لقرائتكم خبر عن هدنة بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب بسبب «الأحفاد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن دخوله في هدنة مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، متمنيًا له الشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من المشكلات بين القطبين الأهلي والزمالك، وهو ما تسبب في حالة احتقان مستمرة بين الجماهير واللاعبين ومجالس الإدارات، لينهي رئيس الزمالك بذلك فترة صعبة عاشها الناديان.

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وقال مرتضى منصور خلال مداخلة تليفونية لبرنامج «الزمالك اليوم»:«عايز أقول أن أحيانا الأطفال بيوحدوا الكبار.. اكتشفت أن يوسف حفيد الكابتن محمود الخطيب صديق لعمر حفيدي بالمدرسة، وأنه يرى ألا تكون هناك مشكلة بينهما احتراماً للصداقة التي تجمع الأحفاد».

وتمنى رئيس الزمالك الشفاء العاجل للخطيب من وعكته الصحية الحالية، نافياً أن يكون حاملاً أي ضغينة من أي نوع له خلال الفترة الحالية، وأنه يتمنى أن تستمر العلاقة بين الناديين بالشكل الذي يفيد الكرة المصرية.