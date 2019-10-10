شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر»: تركيزنا حاليا في مواجهة الزمالك.. والتفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدوري الممتاز، خاصة أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة البطولة.
وقال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغال كثيرا بقرعة دوري أبطال أفريقيا.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، شدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليا أو أفريقيا.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس، قد أسفرت عن وضع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.
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