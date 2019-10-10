تعرف على تشكيلة المنتخب لمواجهة أوزباكستان

الخميس 10 أكتوبر 2019 منتخبنا الخليج 365 - متابعات: أعلن مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سامي النعاش، عن التشكيلة المختارة لمباراة المنتخب مع نظيره الاوزبكي التي ستنطلق الساعة 3 عصر اليوم بتوقيت اليمن على استاد باختاكور المركز في العاصمة طشند ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم (قطر2022) وكأس آسيا (الصين2023).

ووفق متابعة "الخليج 365"، سيلعب المنتخب بطريقة لعب 1-3-2-4. وهي نفس طريقة اللعب التي اتبعها المنتخب في المباراة الماضية امام السعودية. وستشهد التشكيلة تغيير وحيد عن التشكيلة الي بدأت امام المنتخب السعودي حيث سيشرك النعاش اللاعب المهاجم احمد ماهر بدلاً عن محسن قراوي الموقوف بسبب حصوله على كرتين أصفرين. Advertisements وفيما يلي التشكيلة: - في الحراسة سالم عوض . - في الدفاع احمد الصادق ومدير عبدربه وعلاء نعمان ومفيد جمال. - في الوسط الارتكاز عماد منصور وناصر محمد. - في الوسط الهجومي احمد السروري واحمد ماهر وعبدالواسع المطري. - وفي الهجوم عمر الداحي.

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