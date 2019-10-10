أرسنال يتطلع إلى تمديد إعارة داني سيبايوس

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الخميس 10 أكتوبر 2019
يتطلع أرسنال إلى تمديد صفقة استعارة داني سيبالوس من ريال مدريد.
وشارك الإسباني في جميع مباريات الدوري الإنكليزي الثماني منذ انضمامه إلى فريق الغانرز على سبيل الإعارة لمدة موسم كامل.
وألمح سيبايوس هذا الأسبوع إلى أنه سيكون منفتحًا لمغادرة الريال إلى أرسنال بشكل دائم.
ومع ذلك، سيتوجب ذلك رسمًا باهظًا على ارسنال لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.
وبدلاً من ذلك، تقول El Confidential إن أرسنال يستكشف خيار تمديد قرض سيبايوس لموسم آخر. وقد لا يكون هذا هو ما يقبل به الفريق الملكي، إلا أن عمالقة الدوري الاسباني يتكلمون بالفعل في الموضوع.
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