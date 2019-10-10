مذيعة سكاي سبورت تتعرض لـ «تحرش» في الملاعب الإيطالية

الخميس 10 أكتوبر 2019

عرضت المذيعة الإيطالية ​ديليتا ليوتا​، ومراسلة قناة “​سكاي سبورتس​” موقف محرج للغاية، حيث تحرش بها جمهور نادي ​نابولي​ جنسيا، أثناء تغطيتها لمجريات المباراة التي جمعت بين نابولي و​بريشي​ا، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الإيطالي.



انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه ديليتا ليوتا وهي تتوجه إلى منصة الصحفيين رفقة زملائها الإعلاميين، وأثناء مرورها أمام جمهور نابولي، قام الأخير بالتحرش بها عبر إطلاق هتافات جنسية وعبارات غير لائقة، حيث طلبوا منها استعراض ثدييها أمام الملأ.

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كرد فعل منها على الموقف المحرج الذي تعرضت له، أشارت المذيعة الإيطالية إلى جمهور نابولي بعلامة “غير جيد” عبر إبهامها، للتوقف عن تلك الهتافات الجنسية.

وليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المذيعة الحسناء لموقف مماثل،حيث تعرضت لعملية قرصنة سنة 2017 على حسابها الخاص على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تسريب صور عارية لها، الأمر الذي أثار ضجة واسعة آنذاك.

ويذكر أن ديليتا ليوتا، سبق وأن فازت بجائزة ملكة جمال في إيطاليا منذ 10 سنوات .