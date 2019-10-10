شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف القناة الناقلة لحفل تسليم درع الدوري للأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حفل تتويج الاهلي بالدوري



يُقام فى الثامنة من مساء اليوم ، الخميس، حفل تسليم درع الدوري المصري من قبل مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادي الأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018/2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروي.

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ويشهد حفل تسليم درع الدوري المصري حضور مجلسى إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولو شركة بريزنتيشن راعي الجبلاية والنادي الأحمر ومنظم الحفل وتسليم درع الدوري "القديم" بعد رفض المجلس الحالي النسخة الجديدة للدرع والتى تم تصميمها خلال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على أن يتم البدأ خلال الأيام المقبلة فى تصميم درع جديد للدوري الحالي و نفس الأمر لكأس مصر، ويشهد الحفل الإحتفاء بمؤمن زكريا.

حفل تتويج الاهلي بالدوري عبر أون سبورت



تنطلق الحلفة فى تمام الثامنة مساء وتذاع عبر شاشة أون سبورت على الهواء مباشرة، وتشهد الإحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى نجح فيها الفريق الأحمر فى الفوز بالدرع بعدما كان بعيداً للغاية قبل نقطة النهاية بأسابيع قليلة.