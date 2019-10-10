شكرا لقرائتكم محمد عادل: المقاولون غير محظوظ بمواجهة الفرق بعد الأهلى فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، إن ذئاب الجبل ليسوا محظوظين بمواجهة الفرق بعد النادى الأهلى فى مسابقة الدورى العام.

وأكد عادل فى تصريحات لـ الخليج 365: الفرق تسعى لرد الاعتبار أمامنا بعد الخسارة من الأهلى وهو ما يصعب مهمتنا فى المباريات، ولكننا نثق فى قدرات عماد النحاس على إدارة المباريات والخروج بنتيجة إيجابية.

وعن سيطرة المقاولون على المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام بعد مرور ثلاث جولات، قال المشرف على فريق الكرة: المركز الثالث حلم بالنسبة لنا أن ننهى الموسم فيه ولكننا نتحدث بواقعية فالأهلى والزمالك يسيطران على المركزين الأول والثانى وبيراميدز لن يفرط فى المركز الثالث وهناك ست فرق على الأقل تتنافس على المركز الرابع، ونحن من بينهم ونأمل أن ننهى الموسم فى المربع الذهبى.

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ويحتل المقاولون العرب المركز الثالث بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط بعد مرور ثلاث جولات، حيث فاز ذئاب الجبل فى الجولة الأولى على طلائع الجيش، ثم تعادلوا أمام سموحة 2/2 فى الجولة الثانية، ليفوزوا فى الجولة الثالثة على الانتاج بهدف نظيف.

ويستعد المقاولون لمواجهة أسوان فى الجولة الرابعة من الدورى فى المباراة، المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجارى على ملعب الجبل الأخضر.