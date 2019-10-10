شكرا لقرائتكم نقل مباراة المنتخب الأولمبي من القاهرة للإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتلقى اتحاد الكرة خلال الساعات الماضية رفضا من الجهات الأمنية على إقامة المباراة باستاد القاهرة، ليتم نقلها إلى الإسماعيلية.

وكان شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى يرغب فى إقامة المباراة على ستاد القاهرة لتعويد اللاعبين على أرضية الملعب قبل أمم افريقيا تحت 23 سنة الشهر المقبل بالقاهرة.

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وبدأ المنتخب الأولمبى معسكره يوم الاثنين الماضى بالقاهرة، وتدرب على استاد بتروسبورت خلال الأيام الماضية استعدادا لوديتىّ جنوب أفريقيا يومىّ 11 و13 أكتوبر الجارى ضمن برنامج الإعداد لبطولة أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

واختار شوقى غريب 28 لاعبا للمباراتين هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحى، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامة جلال، محمود مرعى، محمود الجزار، أحمد رمضان "بيكهام"، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوى، رمضان صبحى، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.