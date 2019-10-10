شكرا لقرائتكم رباعى الأهلى يخضعون لفحص طبى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع رباعى الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولى وكريم نيدفيد، لفحص طبى تحت إشراف خالد محمود طبيب الأهلى، لتحديد بدء المرحلة الجديدة فى برامجهم العلاجية والتأهيلية بعدما انتهاء فترة الراحة، التى يحصل عليها الفريق ابتداء من غد الجمعة وتستمر إلى السبت المقبل.

واطمأن طبيب الفريق على حالة مروان محسن، الذى بدأ أمس تدريبات الجرى الخفيف حول الملعب، وعلى ضوء حالة نيدفيد، يتحدد موعد البدء فى البرنامج التأهيلى داخل ملعب التتش، وهو ما ينطبق على حالة عمرو السولية، الذى تحسنت حالته بشكل كبير فى الفترة الأخيرة.

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وحرص فايلر المدير الفنى للفريق على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب خط الوسط، الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها فى الكاحل، ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلى بعد خضوعه لفحص طبى جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.