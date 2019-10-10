شكرا لقرائتكم الزمالك يستفسر عن شكواه بالفيفا ضد كهربا بعد أنباء التوقيع للأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك يشكو محمود كهربا للفيفا استعلم مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن مصير الشكوى التى قدمها النادى ضد لاعبه السابق محمود كهربا الذى انتقل لأفيس البرتغالى بدون موافقة مسئولي القلعة البيضاء ، لاسيما بعد الانباء التى أفادت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء .

وأنهى مسئولو النادي الأهلي جميع الاتفاقات مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادي أفيس البرتغالي خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت ليس أكثر.



الأهلي يحصل على توقيع كهربا الاهلي تعاقد مع كهربا أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل وأن الطرفين اتفقا على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى ووفقاً لمصدر مُطلع في القلعة الحمراء فأن صفقة كهربا ستُكلّف الاهلي قرابة الـ60 مليون جنيه بواقع 55 مليون سيحصل عليها اللاعب في مدة التعاقد بجانب 5 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النادي البرتغالي وهو الشرط الذي سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجاري.

وكلّف مسئولو الاهلي الشئون القانونية بالنادي كما استعان بخبير لوائح دولي للتأكد من قانونية وقوة موقف النادي في هذه الصفقة خاصة وأن نادي الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم في هذه الصفقة.

واشتعلت أزمة كهربا، بعدما حزم حقائبه وتعاقد مع نادى أفيس البرتغالي، ليدخل نزاعه مع القلعة البيضاء منعطفًا أكثر سخونة وإثارة لاسيما بعد أن منحه الاتحاد الدولى "فيفا" بطاقة مؤقتة وأقام الزمالك شكوى ضده.

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المقربون من كهربا يؤكدون امتلاك اللاعب مستندات تثبت صحة موقفه مع الزمالك، وأن قرار رحيله سليم تمامًا ولا تشوبه أى شوائب قانونية من شأنها القضاء على مستقبله.

كهربا يطالب بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات مقبلة.