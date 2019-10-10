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جدة - عمرو شويل مصر تطلب استضافة نهائي دوري ابطال افريقيا استقر مسئولو اتحاد الكرة، على تقديم عرض إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لإستضافة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى ستقام على ملعب محايد بعد قرار الكاف بإقامة النهائى من جولة واحدة. Advertisements

استاد القاهرة جاهز لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا وترغب اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فى التأكيد على جاهزية استاد القاهرة فى استضافة المباريات والأحداث الرياضية الكبرى بداية من استضافة نهائى دورى أبطال افريقيا، بجانب منح ميزة لناديى الأهلى أو الزمالك اللذين يشاركان فى النسخة الحالية حيث سيلعب أحدهما داخل مصر فى حالة تأهله للنهائى وستكون خطوة جيدة لتحقيق اللقب. ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة التنسيق بين اتحاد الكرة ووزارة الرياضة والجهات الأمنية قبل إرسال الخطاب الرسمى إلى الكاف لإستضافة هذا الحدث الكبير لأول مرة بعد تعديل لائحة البطولة وإقامة النهائى على ملعب محايد ومن جولة واحدة.

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