شكرا لقرائتكم الأمريكى ستوجلين خارج مباريات سلة الزمالك بدورى المرتبط... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج المحترف الأمريكى ستوجلين لاعب فريق سلة الزمالك، من دائرة المشاركة فى مباريات الفريق خلال بطولة الدورى المرتبط، بعد الأزمة التى شهدتها الساعات الماضية بينه وبين مدير الفريق.

وبلغ الجهاز الفنى لفريق سلة الزمالك بقيادة عصام عبد الحميد، اللاعب بعدم الحضور فى التدريبات أو المباريات، لحين إبلاغ اتحاد اللعبة بموقفه وإنهاء التعاقد معه رسميا .

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جاء ذلك على خلفية الأزمة التى نشبت بين اللاعب ومدير الفريق، والخاصة برفض الأول حضور التدريبات قبل مباراة السوبر للتوجه إلى البنك وإيداع أموال.

فانسحب طراق سعيد مدير الفريق من المعسكر وتلاحظ تغيبه عن مباراة السوبر ومباريات الدورة المجمعة الأولى، ومن المقرر أن يتم إبلاغ اتحاد السلة بفسخ التعاقد مع اللاعب خلال الساعات المقبلة.