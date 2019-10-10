شكرا لقرائتكم الكاف يجبر اتحاد الكرة على تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراتىّ الزمالك أمام المقاولون وإنبى فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الدورى الممتاز، والمقرر لهما يومىّ 23 و27 أكتوبر الجارى.

جاء ذلك ذلك على خلفية تحديد يوم 24 أكتوبر الجارى، موعدا لمباراة الأزمة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 بدورى أبطال افريقيا، والتى لم يتحدد ملعبها حتى الآن.

كان اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 19 أكتوبر الجارى، بداعى أنه سيكون أمام الزمالك 4 أيام قبل مواجهة جينراسيون فوت، وبالتالى لا يوجد سبب واضح لتأجيل القمة.