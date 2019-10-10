مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر اليوم من خلال سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع سوبر كورة خدمة خاصة لقرائه الأعزاء لمشاهدة مباراة البرازيل والسنغال، المقرر انطلاقها فى الثانية ظهرا فى إطار استعدادات المنتخبين للمناسبات القادمة.

وأعلن "تيتي"، المدير الفني لمنتخب البرازيل، التشكيلة الأساسية للسامبا فى مباراة السنغال الودية المقرر إقامتها على ملعب "سنغافورة" الوطنى.

وجاءت تشكيلة البرازيل كالتالى: إيدرسون فى حراسة المرمى، دانييل ألفيس، ماركينيوس، تياجو سيلفا، أليكس ساندرو، كاسيميرو، آرثر، كوتينيو، جابرييل جيسوس، نيمار، وروبرتو فيرمينو.

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وتعد مباراة البرازيل والسنغال رقم 100 لنجم السامبا نيمار مع منتخب بلاده ليعادل رقم النجم الدولي السابق روبينيو في عدد المباريات الدولية في المركز السادس، بينما ينفرد النجم السابق كافو، بصدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب البرازيل برصيد 142 مباراة.

وكان منتخب السيليساو قد توج بالنسخة الأخيرة من مسابقة "كوبا أمريكا 2019" التى أقيمت داخل أراضيه شهرى يونيو ويوليو الماضيين.

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