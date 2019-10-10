سوبر كورة.. مصر تستعد لاستضافة حدث أفريقى تاريخى لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب مسئولو اتحاد الكرة حدثا تاريخيا بعد الاستقرار على تقديم عرض إلى الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" لاستضافة حدث كروى أفريقى من المنتظر حدوثه لأول مرة فى الفترة المقبلة. وبدأ مسئولو اتحاد الكرة التفكير فى الأمر عقب سحب قرعة دور المجموعات لدورى أبطال افريقيا أمس الأربعاء، وترغب اللجنة الخماسية لإدارة الجبلاية التأكيد على جاهزية مصر لاستضافة أى أحداث رياضية كبرى بداية من استضافة أمم أفريقيا الأخيرة والتى أبهرت العالم بالتنظيم الرائع ونالت مصر إشادة كبرى على المستوى العالمى.

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