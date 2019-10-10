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تعرف على تفاصيل رحلة المنتخب العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ رحلة المنتخب العسكرى لكرة القدم للمشاركة فى كأس العالم بالصين الأحد المقبل، فى الحادية عشرة والنصف مساءً فى رحلة طيران تستمر 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات لتصل البعثة فى الواحدة فجر الثلاثاء المقبل.

واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين لمدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل .

وأعلن فارياس قائمة الفريق الذى سيشارك فى بطولة كأس العالم العسكرية، المقرر إقامتها بالصين فى الفترة من 16 حتى 29 أكتوبر الجارى.

وضمت القائمة 21 لاعباً هم: "محمد بسام ومحمد شعبان وعلى مهاب وأحمد سامى وأحمد علاء ومحمد أبو المجد بوشا وإسلام سرى وعاصم صلاح ومحمد ناصف ومحمود سامى وعمرو السيسى وأحمد كابوريا ومهند لاشين وأحمد داوودا وأحمد عبد الرحمن زولا وأحمد سمير وكريم طارق وممدوح خالد عبد المجيد وحسام باولو وعمرو جمال ومحمد شحاتة".

ويضم الجهاز الفنى والإدارى لمنتخب مصر العسكرى فى البطولة كلا من

العميد أحمد فؤاد المهدى مدير للكرة 

سيرجيو فارياس مدير فنى 

السيد السويركى مدرب حراس مرمى 

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سيتفانو امبكبازو مخطط أحمال

محمود عبد الغنى مترجم 

يسرى عرفان مدير إدارى 

محمد مختار مدير شئون اللاعبين 

محمد عبد الرحمن طبيب 

محمد عادل حكم

تحسين أبو السادات حكم

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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