شكرا لقرائتكم خبر عن 15 معلومة تلخص رحلة تتويج الأهلى بالدورى الموسم الماضى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت شعار "الأهلى لا يعرف المستحيل" يتسلم النادى الأهلى درع الدورى عن الموسم الماضى فى احتفالية كبرى مساء اليوم.

وقبل تسلم الأهلى درع الدرع، نرصد 15 معلومة عن كل ما قدمه الفريق الأحمر خلال الموسم الماضى..

1- خاض الفريق 34 مباراة خلال الموسم

2-حقق الأهلى 80 نقطة خلال المباريات التى خاضها خلال الموسم

3- فاز الأهلى فى 25 مباراة من إجمالى المباريات التى خاضها

4- تعادل الأهلى فى 5 مباريات أمام كل من الإسماعيلى "مرتين"، الإنتاج الحربى، والداخلية

5- خسر الأهلى 4 مباريات فقط أمام الاتحاد السكندرى والمقاولون العرب وبيراميدز "مرتين"

6- سجل لاعبو الأهلى 56 هدفا، وهزت شباكه 20 هدفا فقط

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7- أكبر نتيجة حققها الأهلى خلال الموسم فى لقاء بتروجت بالجولة السادسة والعشرين وانتهت المباراة 4/0 للفريق الأحمر

8- أكبر هزيمة تلقاها الأهلى أمام الاتحاد السكندرى 4/3 فى الجولة العاشرة من البطولة المحلية

9- على معلول هو هداف الأهلى برصيد 8 أهداف، سجلها خلال 26 مباراة

10- بطولة الدورى موسم 2018/2019 هى البطولة رقم 136 فى تاريخ البطولات التى حققها الأحمر فى مختلف المنافسات المحلية والأفريقية

11- درع الدورى الذى يتسلمه الأهلى الليلة هو الدرع رقم 41 للقلعة الحمراء

12- 3 مدربين قادوا الفريق خلال الموسم الماضى فى رحلة التتويج باللقب، وهم الفرنسى كارتيرون ومحمد يوسف، والأورجويانى مارتن لاسارتى

13- تعاقد الأهلى خلال الانتقالات الشتوية فى يناير 2019 مع 7 لاعبين، وهم محمد محمود، وجيرالدو، ورمضان صبحى، وحسين الشحات، وحمدى فتحى، ومحمود وحيد، وياسر إبراهيم.

14- رحل عن الأهلى فى يناير 6 لاعبين هم، صبرى رحيل، وكوليبالى، وأحمد ياسر ريان، وأحمد حمدى، وعمرو بركات، وأكرم توفيق.

15- حقق الأهلى أطول سلسلة انتصارات متتالية فى المباريات خلال الموسم، حيث فاز فى 9 مباريات على التوالى، وهو نفس العدد الذى حققه الزمالك.