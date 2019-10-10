شاهد فى دقيقة.. حصاد أول 3 جولات من بطولة الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد انتهاء 3 جولات من بطولة الدورى، وإسدال الستار عليها، نرصد فى الفيديو التالى أهم الأرقام التى شهدتها الجولات الثلاثة، من أهداف تم تسجيلها، والبطاقات الصفراء التى تم إشهارها فى مختلف المباريات. • عدد المباريات التى تم خوضها27 مباراة • مباريات انتهت بالفوز 19 مباراة • التعادل حسم 8 مباريات • التعادل الإيجابى حسم 7 مباريات • التعادل السلبى مباراة واحدة • فاز أصحاب الأرض فى 7 مباريات • فاز الضيوف 12 مباراة • عدد الأهداف التى تم تسجيلها خلال المباريات 63 هدفا Advertisements • أهداف سجلها الفرق أصحاب الأرض 31 هدفا • أهداف سجلها الفرق الضيوف 32 هدفا • البطاقات الصفراء التى تم إشهارها 101 إنذارا • الكارت الأحمر " الطرد " حصل عليه 6 لاعبين • ركلات الجزاء التى تم احتسابها 12 ركلة • ركلات جزاء تم تسجيلها 11 ركلة • ركلات جزاء مهدرة : ركلة واحدة • أهداف تم تسجيلها بنيران صديقة : هدفان • أكبر فوز خلال المباريات: 5/1 مباراة الأهلى وأسوان • سجل اف سى مصر اول هدف فى تاريخه بالدورى عن طريق : عمر الحبشى

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