شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. تعرف على القناة الناقلة لحفل تسليم درع الدوري للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُقام فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، حفل تسليم درع الدوري المصري من مسئولى اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إلى النادي الأهلي بصفته بطل النسخة الأخيرة من المسابقة لموسم 2018/2019 للمرة الـ41 فى تاريخه الكروي.

ويشهد حفل تسليم درع الدوري المصري حضور مجلسى إدارة اتحاد الكرة والنادي الأهلي بالإضافة إلى مسئولى شركة بريزنتيشن راعى الجبلاية والنادي الأحمر ومنظم الحفل، وتسليم درع الدورى "القديم" بعد رفض المجلس الحالى النسخة الجديدة للدرع والتى تم تصميمها خلال الفترة الماضية من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على أن يتم البدء خلال الأيام المقبلة فى تصميم درع جديد للدورى الحالى، و نفس الأمر لكأس مصر، كما يشهد الحفل الاحتفاء بمؤمن زكريا.

وتشهد الاحتفالية عرض فيلم تسجيلى عن بطولة الدورى بالموسم الماضى، والتى توج بها الأحمر بعدما كان بعيداً للغاية عن المنافسة قبل العودة والتفوز باللقب قبل النهاية بأسابيع قليلة.

لمعرفة القناة الناقلة لحفل تتويج الاهلي بالدوري اضغط هنا..