شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة المحاضرين الفنيين والبدنيين بالإمارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت اليوم دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم futuro lll للمحاضرين الفنيين والبدنيين التى أقيمت بالإمارات فى الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوى والإماراتى لكرة القدم. شارك فى الدورة الثلاثى المصرى ناصر عباس ووجيه أحمد كمحاضرين فنيين، وسامى فاروق محاضرا بدنيا. Advertisements واجتاز الثلاثي المصرى مراحل الدورة بنجاح فى كل الموضوعات الخاصة بطرق التدريس، المحاضرات النظرية والعملية واختبار وعرض الموضوعات عن طريق البوربيونت متفوقين على أقرانهم من دول إفريقيا وآسيا. شارك فى الدورة 65 محاضرا يعملون فى التحكيم واللياقة البدنية للحكام وأشرف الاتحاد الدولي على الدورة التي نظمها الاتحاد الإماراتي.

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