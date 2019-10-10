شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراتى الزمالك مع المقاولون وإنبى بالدورى بسبب جينراسيون السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة على تأجيل مباراتىّ الزمالك أمام المقاولون وإنبى فى الأسبوعين الخامس والسادس من عمر الدورى الممتاز، والمقرر لهما يوما 23 و27 أكتوبر الجارى.

يأتى ذلك على خلفية تحديد يوم 24 أكتوبر الجارى موعداً لمباراة الأزمة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالى فى دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، والتى لم يتحدد ملعبها حتى الآن.

وكان اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المحدد لها يوم 19 أكتوبر الجارى بداعى أنه سيكون أمام الزمالك 4 أيام قبل مواجهة جينراسيون فوت، وبالتالى لا يوجد سبب واضح لتأجيل القمة.