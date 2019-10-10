شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستفسر من الفيفا عن مصير شكوى كهربا بعد انتقاله للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استفسر مسئولو نادى الزمالك من نظرائهم فى الاتحاد الدولى الفيفا "فيفا" عن مصير الشكوى التى قدمها النادى الأبيض ضد لاعبه محمود عبد المنعم كهربا، الذى انتقل لأفيس البرتغالى دون علم النادى ، لاسيما بعد الأنباء التى أفادت بتوقيع اللاعب للقلعة الحمراء .

وأنهى مسئولو النادى الأهلي الاتفاق مع محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب نادى أفيس البرتغالى، خلال زيارة اللاعب الأخيرة للقاهرة، والتى شهدت الاتفاق على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة التى بات إعلانها مسألة وقت.

الأهلي تعاقد مع كهربا لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ في يناير المقبل، واتفق الطرفان على جميع الأمور المالية والتى نالت رضا اللاعب بعدما تم وضعه ضمن نجوم الفئة الأولى، ووفقاً لمصدر مُطلع فى القلعة الحمراء فإن صفقة كهربا ستُكلّف الأهلي قرابة الـ60 مليون جنيه، بواقع 55 مليوناً سيحصل عليها اللاعب فى مدة التعاقد بجانب 5 ملايين جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب مع النادى البرتغالى، وهو الشرط الذى سيتحمّله الأهلي حسب اتفاقه مع اللاعب خلال الفترة الماضية وقبل رحيله عن الزمالك وانتقاله للدوري البرتغالي مطلع الموسم الجارى.

وكلّف مسئولو الأهلي الشئون القانونية بالنادى، كما استعان بخبير لوائح دولى للتأكد من قانونية وقوة موقف النادى فى هذه الصفقة، خاصة أن نادى الزمالك هدد بتصعيد الموقف حال انتقال اللاعب للفريق الأحمر، لذا يتطلع مسئولو الأخير لتأمين موقفهم فى هذه الصفقة.

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واشتعلت أزمة كهربا بعدما حزم حقائبه وتعاقد مع نادى أفيس البرتغالى، ليدخل نزاعه مع القلعة البيضاء منعطفًا أكثر سخونة وإثارة لاسيما بعدما منحه الاتحاد الدولى "فيفا" بطاقة مؤقتة وقدم الزمالك شكوى ضده.

المقربون من كهربا يؤكدون امتلاك اللاعب مستندات تثبت صحة موقفه مع الزمالك، وأن قرار رحيله سليم تمامًا ولا تشوبه أى شوائب قانونية من شأنها القضاء على مستقبله.

كهربا يطالب بفسخ عقده مع الزمالك بداعى أن العقد الجديد غير صحيح، بعد اعتماده من جانب اتحاد الكرة عقب الموعد القانونى، وفقًا لتأكيدات اللاعب ووالده، ولكن يؤكد مسئولو الزمالك عدم صحة ذلك، وأن العقد معتمد من الجبلاية وممتد لسنوات مقبلة.

أزمة كهربا مع الزمالك بدأت بسبب رفض الإدارة البيضاء رفع المقابل المالى فى عقد اللاعب ومعاملته ضمن لاعبى الفئة الأولى بالقلعة البيضاء، رغم الوعود التى حصل عليها وتأكيدات الإدارة على ترضيته ماليًا بنهاية الموسم الحالى، وهو ما لم يحدث، ليعلن اللاعب الرحيل .