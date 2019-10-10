صلاح جزء من متحف فيفا في زيوريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

نشر الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول سيكون جزءًا من متحف فيفا بزيوريخ.

وكتب الحساب الرسمي لمتحف فيفا عبر تويتر: "مو صلاح كإنسان أفضل من لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

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صلاح انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2017/2018 قادمًا من روما الايطالي، ونجح في إثبات نفسه بقميص الريدز بالتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.

وشارك "مو" بقميص ليفربول في 116 مباراة بمختلف البطولات سجل 77 هدفًا وصنع 32 آخرين.

جدير بالذكر أن المتحف سيقام في مدينة زيوريخ حتى 5 يناير 2020.