"التركيز على الدوري".. ماذا قال فايلر على قرعة الأهلي بالأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

وجه السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، رسالة للاعبيه بعد إجراء قرعة دوري أبطال أفريقيا أمس الأربعاء.

فايلر قال في تصريحات نشرها المركز الإعلامي للأهلي :"يجب التركيز حاليًا على بطولة الدوري خاصة أننا مقبلين على مباراة الزمالك".

وأكمل فايلر تصريحاته :"كل مرحلة ولها تحدياتها الخاصة، التفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه، ولا بد التركيز حاليًا في الدوري".

وأجريت قرعة دوري أبطال أفريقيا أمس الأربعاء حيث أوقعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية مع أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

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وفي سياق متصل، سيجري خالد محمود طبيب فريق الكرة بالنادي الأهلي، فحصًا على رباعي الفريق مروان محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد.

وبدأ مروان محسن الجري حول الملعب أمس الأربعاء بعد إصابته في الوجه خلال مباراة سموحة والتي جاءت ضمن الأسبوع الأول بالدوري.

في المقابل، عقد فايلر جلسة طبيب الأهلي للاطمئنان على حالة لاعب الفريق عمرو السولية والذي تعرض لجزع في الرباط الخارجي بالكاحل خلال لقاء أسوان.

ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبي جديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خاصة بعد زوال الورم حول منطقة القدم.

جدير بالذكر أن الأهلي سيواجه المباراة المقبلة عقب نهاية التوقف الدولي الحالي غريمه الزمالك في 19 من الشهر الجاري ضمن قمة الأسبوع الرابع.