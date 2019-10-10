بالفيديو.. مرتضى يوضح مصير ميتشو.. والمدرب يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مدرب الفريق الصربي ميتشو ليس مطالبًا بتجديد الثقة بعد مباراة نادي مصر الأخيرة.

وأضاف رئيس الزمالك في تصريحات عبر شاشة "الحدث اليوم" خلال اجتماعه مع ميتشو :"الجميع قال عليه أنه عبقري بعدما فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف".

وتابع :"ما حدث في مباراة الأهلي ونادي مصر مجرد ظروف وتخطيناها، والآن نفكر للصعود لدور المجموعات بأفريقيا، ما أطلبه فقط من الأمن أن ألعب على استاد القاهرة أو بتروسبورت".

في المقابل، رد ميتشو :"أنا والجهاز الفني لا ننام من أجل العمل على كل التفاصيل والظهور بشكل جيد والبداية من المباراة المقبلة التي نسعى من خلالها للتأهل رغم أننا لم نخطئ حتى يتم إعادة لقاء جينيراسيون".

وكان الاتحاد الأفريقي أصدر قرارًا الثلاثاء الماضي بإعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا على أن تقام المباراة في 24 من الشهر الجاري.

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الزمالك خسر مباراة الذهاب بهدفين لهدف ليصبح مطالبًا في لقاء الإياب بنتيجة الفوز وتحديدًا بهدف دون رد على أقل تقدير من أجل العبور لدور المجموعات.

وأجريت مساء أمس الأربعاء مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا حيث أوقعت القرعة الفائز من لقاء الزمالك وجينيراسيون في المجموعة الأولى مع أندية مازيمبي الكونغولي، وزيسكو الزامبي، وأول أغطسطس الأنجولي.

في المقابل، إذا خرج الزمالك من دوري أبطال أفريقيا سيشارك الأبيض في الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية على أن يواجه فريق إيزاي البنيني في دور الـ32 الثاني بالبطولة.

وكانت آخر مباريات الزمالك انتهت بالتعادل الإيجابي أمام نادي مصر بهدف لكل جانب في إطار منافسات الأسبوع الثالث.

ويستعد الزمالك صاحب السبع نقاط لمواجهة الأهلي متصدر الترتيب بالعلامة الكاملة بالفوز في ثلاث مباريات من أجل خوض لقاء القمة يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن قمة الأسبوع الرابع من الدوري.