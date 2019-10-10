الأهلي يركز على مباراة الزمالك ولا حديث عن الملف الأفريقي

أكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن تركيز الفريق منصب حاليا على بطولة الدوري العام، خصوصًا أن الفريق مقبل على مباراة في غاية الأهمية أمام الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن مواجهات الجولة الرابعة فيبطولة الدوري العام.
قال فايلر خلال جلساته مع اللاعبين والجهاز الفني المعاون، إن التفكير في الملف الأفريقي سابق لأوانه في الوقت الراهن، ولابد من التركيز في بطولة الدوري والسير خطوة بخطوة وعدم الانشغالكثيرًا بقرعة دوري أبطال أفريقيا.
وشدد المدير الفني على أن لكل مرحلة تحدياتها واستعداداتها الخاصة، مشيرًا إلى تقديره واحترامه لكافة المنافسين سواء محليًا أو أفريقيًا.
وكانت قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت أمس قد أسفرت عن وقوع الأهلي في المجموعة الثانية والتي تضم أندية النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم بطل زيمبابوي.
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