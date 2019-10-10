منتخب المغرب يعلن رفض عبدالرازق حمدالله للانضمام.. والأخير يرد

كشف البوسني وحيد خاليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن السبب وراء إستبعادة، لهداف الدوري السعودي، عبد الرزاق حمد الله.

ونشرت صحيفة "هسبريس "المغربية أن مدرب خاليلوزيتش قال إن مساعده مصطفى حجي، أبلغه بأن عبدالرازق حمد الله لا يريد العودة إلى المنتخب المغربي، رافضا بذلك دعوة المنتخب، بعدما كان وضعه في اللائحة الأولية لأسود الأطلس، تمهيدا لمباراتي ليبيا والغابون

الوديتين.

وأكَّد خاليلوزيتش أن المنتخب المغربي لن يتأثر بهذا الرفض، وأنه يمتلك الخطط البديلة على مستوى الخط الأمامي .

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ورد عبدالرازق حمدالله على تصريحات المدرب عبر "ستوري" في حسابه على "إنستجرام"، كذب فيها ما جاء على لسان مدرب المنتخب المغربي، ونفى أن يكون قد توصل بأي دعوة للالتحاق

بمعسكر "الأسود".

وقال حمد الله: "أريد تكذيب كل الأخبار التي تقول إنني رفضت المنتخب الوطني المغربي، فأنا أصلا لم أتلق أية دعوة، لا من المدرب ولا من الجامعة المغربية لكرة القدم، والسلام عليكم ورحمة الله".

وكان عبد الرزاق حمد الله قد توعَّد بنشر فيديو يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بموقفه من المنتخب المغربي ومن مغادرته معسكر "الأسود" أياما قليلة قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا 2019، لكنه لم ينفذ أي من وعيده بعد حوالي شهر من "تهديده".