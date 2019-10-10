موعد مباراة السعودية وسنغافورة في تصفيات آسيا والقنوات الناقلة

تستضيف مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء اليوم الخميس، مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب سنغافورة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم ٢٠٢٢ و كأس آسيا ٢٠٢٣. ويحتل منتخب السعودية المركز الرابع فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر الترتيب منتخب سنغافورة برصيد 4 نقاط. موعد مباراة السعودية و سنغافورة : تنطلاق مباراة المنتخب السعودي ضد سنغافورة فى تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر. Advertisements الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية. الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي. القنوات الناقلة لمباراة السعودية و سنغافورة : تذاع مباراة منتخب السعودية أمام نظيره منتخب سنغافورة بشكل حصري عبر قناة السعودية الرياضية "ksa Sports HD".

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