فايلر يطمئن على حالة عمرو السولية

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، للاطمئنان على حالة عمرو السولية، لاعب خط الوسط، الذي يخضع لبرنامج علاجي وتأهيليللتعافي من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.
ويخضع السولية لجلسات تأهيلية داخل الجيم، على أن يبدأ مرحلة جديدة من برنامجه التأهيلي بعد خضوعه لفحص طبيجديد مساء اليوم قبل انطلاق مران الفريق للتعرف على نسبة شفائه، خصوصًا بعد زوال الورم حول منطقة القدم.
يذكر أن السولية تعرض لجزع في الرباط الخارجي للكاحل، خلال مشاركته في مباراة أسوان الأخيرة التي أقيمت على ستاد أسوان قبل توقف مسابقة الدوري العام.
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