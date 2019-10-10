محافظ بني سويف يهنئ توني عثمان لاختياره عضوًا في لجنة الحكام بالاتحاد

هنأ المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف الكابتن توني عثمان، لاختياره عضوا بلجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم .
حيث أكد المحافظ على سعادته الكبيرة بكل أبناء المحافظة المتفوقين في كل المجالات،الذين يعتبرون خير دعاية لمحافظتهم، وقدوة للشباب والطلائع في التفوق وحب الوطن.
لافتا إلى أن اختيار ابن من أبناء المحافظة في هذه المسؤولية يعتبر أمرا مميزا ودليلا على أن بني سويف بأبنائها تتميز في مجالات عديدة
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للأستاذ توني عثمان "عضو لجنة الحكام بالإتحاد المصري لكرة القدم"،حيث أعرب "توني" عن تقديرهوسعادته الكبيرة باستقبال محافظ الإقليم له وتهنئته وتحفيزه على بذل كثير من الجهد لمزيد من التفوق
تجدر الإشارة إلى توني عثمان هو أحد أبناء محافظة بني سويف،حيث كان لاعبا بنادي بني سويف الرياصي ودخل مجال التحكيم في 1991 ، قبل أن يعتزل مجال التحكيم بعد مشاركته في إدارة مباراة الأهلي والمقاصة في الدوري الممتاز موسم 2011
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