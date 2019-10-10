اليوم.. ثاني مواجهات الدورة المجمعة بدوري السلة

تنطلق منافسات الجولة الثانية من مباريات الدورة المجمعة الثانية لدورى كرة السلة رجال اليوم الخميس ببطولة دوري المرتبط لكرة السلة. ويلتقى الزمالك مع طنطا والتأمين مع الطيران فى المجموعة الأولى، وتقام المباريات بصالة طنطا. الطيران فى المجموعة الأولى، وتقام المباريات بصالة طنطا. كما يلتقى سموحة مع أكتوبر والجزيرة مع الاتصالات بالمجموعة الثانية، وتقام Advertisements المباريات بصالة نادى صيد أكتوبر. المباريات بصالة نادى صيد أكتوبر. ويواجه طلائع الجيش فيواجه الشمس، والاتحاد مع الأولمبى بصالة سموحة فى المجموعة الثالثة، وعلى مستوى المجموعة الرابعة يلتقى سبورتنج مع هيئة القناة، والأهلى مع أصحاب الجياد بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

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