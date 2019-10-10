في إطار البرنامج القومي الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان "اعرف بلدك"، تنفذ الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مجموعة من الرحلات التثقيفية للطلائع المتميزين في مختلف الأنشطة والبرامج، وذلك في الفترة من نوفمبر المقبلوحتى نهاية فبراير 2020 لمدينتي الأقصر وأسوان.
وتستهدف تلك الرحلات مشاركة نحو 1260 طليعًا وطليعة من المتميزين في أنشطة مديريات الشباب والرياضة ودور الأيتام، وذوى القدرات والهمم، ويتم استضافتهم فيمركز التعليم المدني والمدينة الشبابية بالأقصر والمدينة الشبابية بأسوان.
ويتضمن برنامج الزيارات جولات سياحية ولقاءات ثقافية متنوعة ومجموعة من المسابقات والأنشطة الرياضية.
يأتي ذلك في ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة نحو تعريف أبناء مصر من النشء والشباب بالمعالم الأثرية والسياحية التي تتميز بها البلاد، والعمل على تنمية روح الولاء والانتماء لديهم.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب والرياضة: 1260 مشاركًا في مشروع "اعرف بلدك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.