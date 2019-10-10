وزير الرياضة يقرر إحالة أزمة رفع الأثقال إلى النيابة العامة

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إحالة مخالفات اتحاد رفع الأثقال إلى النيابة العامة لفتح تحقيق شامل بشأن أزمة الاتحاد، بعد ثبوت تعاطي عدد من اللاعبيين للمنشطات خلال دورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بالمغرب.

وقد تواصل صبحي مع اللجنة الأوليمبية المصرية، وبالتنسيق معها تقرر تجميد اتحاد اللعبة بأكمله.

وطالب الوزير التحقيق مع مجلس إدارة الاتحاد، بالإضافة إلى الـ5 لاعبيين الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات، وكل من المتسببين في هذه الفضيحة للرياضة

المصرية، ومعرفة المخطئين لنيل عقابهم.

يشار أن حتى هذه اللحظة لم يصدر أي قرارات رسمية من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بشأن عقوبة الاتحاد المصري على خلفية هذه الواقعة.

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حيث كانت هناك واقعة سابقة بعقوبة من الاتحاد الدولي، بالإيقاف لمدة عامين، وغرامة مالية كبيرة على خلفية ثبوت أيضاً 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات

بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأوليمبية المصرية، أعلنت تجميدها لمجلس إدارة اتحاد رفع الاثقال في بيان رسمي، على أن يقوم كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأوليمبية المصرية بالتوقيع على الشيكات، وفق مقتضيات الحاجة بالاتحاد رفع الاثقال، مع اتباع الدورة المستندية المحاسبية طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وذلك خلال فترة تجميد مجلس الإدارة الحالي".

وتوعد أشرف صبحي المتسببين في أزمة رفع الأثقال إضافة إلى أنه احتوى أزمة محمد إيهاب اللاعب الأوليمبي وتراجع اللاعب عن قرار الاعتزال.