فوز طنطا والزمالك على التأمين والطيران في اليوم الأول لدورة السلة

حقّق رجال الزمالك وطنطا فوزًا مستحقا فى بداية فعاليات الدورة المجمعة الثانية لكرة السلة والتى يستضيفها نادى طنطا على ملعب صالته المغطاة. وجاءت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:

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افترس شباب الزمالك شباب الطيران فى مباراة من جانب واحد

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تلاعب فيها شباب الزمالك بمنافسة وفاز عليه بسهولة ٧٠ مقابل ٢٣وهو إسكور كبير جدًّا

أما مباراة المرتبط الثانية فقد فاز فيها شباب مصر للتأمين على طنطا بفارق كبير أيضًا ٦٥

مقابل ٣٠.

وثار كبار طنطا لناشئيهم بعد أن حققو فوزًا ثمينًا ٧٦ مقابل ٦٧ للتأمين فى مباراة حفلت بالإثارة والندية بين الفريقين استطاع رجال طنطا حسمها في النهاية.

وتتواصل غدًا الخميس فعاليات اليوم الثانى حيث يلتقى فى المباراه الأولى مصر للتأمين مع الطيران رجال ومرتبط. وطنطا مع الزمالك رجال ومرتبط أيضًا.