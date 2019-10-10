ليكيب تصدم مانشستر يونايتد بمعلومات جديدة عن إصابة بوجبا

صدمت صحيفة ليكيب الفرنسية عشاق مانشستر يونايتد بمعلومات جديدة عن إصابة نجم وسط الفريق “بول بوجبا” لم تُعلن في وسائل الإعلام الإنجليزية حتى الآن.

وقالت ليكيب في عددها الصادر صباح اليوم الخميس “هناك أنباء غير سارة لمانشستر يونايتد عن بول بوجبا. اللاعب يعاني من كسر في أحد أصابع قدمه، والإصابة مُشابهة لتلك التي أبعدت البرازيلي نيمار عن الملاعب لفترة طويلة”.

ويتواجد بول بوجبا في الوقت الراهن بمدينة دبي الإماراتية للخضوع لعلاج طبيعي تحت أشعة الشمس، بعد أن غاب عن الملاعب لمدة 25 يومًا من شهر سبتمبر الماضي وأول 10 أيام من شهر أكتوبر الجاري.

وخرج بول بوجبا من حسابات المدير الفني لمنتخب فرنسا “ديديه ديشان” في العطلة الدولية السابقة بسبب إصابة تعرض لها أمام ساوثامبتون بالجولة الرابعة من البريميرليج عندما تعادل اليونايتد 1/1 على ملعب سانت ماري يوم 31 أغسطس، وها هو يخرج من العطلة الدولية الثانية هذا الموسم.

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وكان بوجبا استأنف نشاطه حين شارك كأساسي مع الشياطين الحمر في مباراة الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام روشدال يوم 25 سبتمبر.

وشارك في مباراة الجولة السابعة من البريميرليج أمام آرسنال لمدة 90 دقيقة، وأصيب خلالها من جديد.

واستبعدت إدارة مانشستر يونايتد إمكانية إجراء اللاعب لعملية جراحية، حيث يفضل لاعب يوفنتوس السابق التعافي بشكل طبيعي تحت أشعة الشمس في منطقة الشرق الأوسط.