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محمد صلاح في متحف الفيفا بعد ساعات من تصريح مرتضى منصور

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محمود ماهر 0 تبليغ

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن احتلال نجم مصر وهداف محمد صلاح لمكانة خاصة في معرض كرة القدم والعالم العربي الذي يستضيفه متحف الفيفا في مدينة زيوريخ من الآن وحتى يوم الخامس من يناير 2020.

ويُسلط المعرض الضوء على التاريخ المذهل لكرة القدم المصرية والعربية، والثقافة الكروية التي يتمتع بها الشعب العربي لا سيما في الفترة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لمعرض الفيفا على موقع تويتر، تصريحًا للفنان الكوميدي الشهير جون أوليفر وصف فيه محمد صلاح بالإنسان الحقيقي وأحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

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محمد صلاح في مباراة ليفربول ونوريتش بافتتاح الدوري الانجليزي 2020/2019 (صور: AFP)

وقال جون أوليفر مو صلاح هو إنسان أفضل من كونه لاعب كرة قدم، وهو واحد من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

وأشار معرض الفيفا إلى اختيار محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة حول العالم من قبل مجلة التايم الأمريكية المرموقة، وغلاف ذلك العدد سيكون حاضرًا في المعرض.

في نفس الوقت الذي يُكرم فيه صلاح من متحف الفيفا، وصفه رئيس نادي الزمالك “مرتضى منصور” باللاعب المنفوخ بسبب طلب استبعاده من معسكر منتخب مصر من المدير الفني الجديد للمنتخب “حسام البدري” من أجل الحصول على بعض الراحة بعد مشاركته في 8 مباريات بالدوري ومباراتين في خلال شهرين فقط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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