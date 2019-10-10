اونلاين | KOOORA GOAL - يوتيوب مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة بث مباشر saudia NOW يلا شوت PLUS MATCH رابط ماتش السعوديةNOW

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يخوض المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مباراة نارية ضد سنغافورة مساء يوم الخميس المقبل والموافق 10/10/2019 في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وأمم آسيا 2023.

ويلتقي المنتخب السعودي مع سنغافورة يوم الخميس المقبل وذلك في تمام الساعة السابعة بتوقيت مدينة القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة بتوقيت أبو ظبي وذلك على ملعب الملك عبدالله الرياضي في بريدة.

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لمونديال 2022 رفقة منتخبات؛ سنغافورة واليمن واليمن وأوزبكستان.

وكان المنتخب السعودي قد خاض أولى مبارياته في التصفيات ضد اليمن وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لمثلهما حيثُ سجل للأخضر كلاً من؛ هتان باهبري وسالم الدوسري.

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ويأتي منتخب سنغافورة في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط وبعده فلسطين بـ3 نقاط ثم اليمن في المركز الثالث بنقطتين والأخضر السعودي بعده بنقطة واحدة وأوزبكستان في الأخير بلا نقاط.

وتنتظر منتخب السعودية مباراة قوية ضد فلسطين بعد ذلك يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر الجاري بالجولة الثالثة من التصفيات على ملعب “فيصل الحسيني”.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وسنغافورة:

وينتظر أن يتم نقل مباراة السعودية وسنغافورة في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عبر البث المباشر والحي على قناة السعودية الرياضية الأولى.