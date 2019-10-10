اونلاين | شووت NOW: مشاهدة مباراة السعودية وسنغافورة بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY كول كورة رابط ماتش السعودية saudia NOW

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يستعد ملعب مدينة الملك عبدالله بالقصيم لفتح أبوابه لاستقبال ثاني مباريات المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 أمام سنغافورة.

وكان الأخضر استهل مشوار التصفيات بشكل مخيب عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2/2 أمام اليمن خلال اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب البحرين الدولي بالمنامة ليتواجد في المرتبة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

وعلى الجانب الآخر ، تعادل سنغافورة في بداية مشواره أمام اليمن بهدفين لكل منهما قبل ان يستعيد توازنه على حساب المنتخب الفلسطيني بعد أن فاز عليه بهدفين لهدف.

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ومن المقرر ان يغيب عن المنتخب السعودي أبرز الأعمدة الاساسية المتمثلة في الحارس عبدالله المعيوف بجانب سالم الدوسري ومحمد كنو.

وستنطلق مباراة الأخضر وسنغافورة مساء الخميس المقبل الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري في تمام الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة ، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة ، 21:00 بتوقيت أبو ظبي على أن تُذاع عبر القنوات الرياضية السعودية.

هذا و تقرر رسميا فتح أبواب ملعب مباراة الأخضر أمام نظيره السنغافوري مجانا للجماهير ، وجاء ذلك بعد إعلان الحساب الرسمي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن طرح تذاكر مباراة المنتخب الوطني وسنغافورة.