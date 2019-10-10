اونلاين | YALLA شووت PLUS مشاهدة مباراة البرازيل والسنغال بث مباشر YALLA brazil كورة لايف اونلاين beIN LIVE ماتش NOW

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يواجه المنتخب البرازيلي نظيره السنغالي، اليوم الخميس، في مباراة ودية ستجمع بين المنتخبين، ويأتي هذا اللقاء في ظل فترة التوقف الدولي الجارية (أسبوع الفيفا) التي يقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويستقبل استاد سنغافورة، المباراة بين السيلساو وأسود التيرانجا.

راقصو السامبا نجحوا مؤخرًا في التتويج بكوبا أمريكا، في البطولة التي استضافتها البرازيل، وفازوا باللقب على حساب بيرو، والمنتخب السنغالي نجح في الوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية لكن فشل في التتويج باللقب الذي ظفر به المنتخب الجزائري.

موعد مباراة البرازيل والسنغال:

تنطلق المباراة في الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD1، ويعلق على المباراة يوسف سيف.