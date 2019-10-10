رياضة | بيريز يكشف عن دور ميسي في غرفة خلع الملابس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يكشف عن دور ميسي في غرفة خلع الملابس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر نادي برشلونة الإسباني، واحدا من أهم الأندية حول العالم، التي يسعى جميع اللاعبين لنيل شرف تمثيل قميصه وحصد الألقاب.

وتحدث كارليس بيريز مهاجم شباب برشلونة، عن فترة وجوده مع البلوجرانا، واصفا إياها بالفترة الأفضل في مسيرته.

وأكد بيريز، أنه لا يهدف للنظر إلى الأموال أو طريقة عقوده بالوقت الحالي، معربا عن سعادته بالتواجد ضمن صفوف فريقه.

وقال بيريز خلال تصريحاته لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أريد النجاح هنا، وكوني في برشلونة هو الشيء الأكثر أهمية وليس الحصول على 1.5 مليون يورو وأنا في سن الـ16 عاما".

وأضاف: "أعرف مدى صعوبة ما أقوم به، وهناك أشخاص تقودهم الأموال، أحترم قرارات الجميع لكن المال سيأتي دائمًا".

وتطرق اللاعب الشاب للحديث عن فترة معاصرته للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق، مؤكدا أنه شخص يحب مساعدة الجميع في غرفة تبديل الملابس.

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وأكمل، "ميسي دائمًا يمنحني أنا وأنسو فاتي نصائحه وكل اللاعبين الشباب، وكنا نعلم أنه سيساعدنا".

وتابع: "لقد أخبرنا أنه إذا لم يكن لدينا الكفاءة لما وصلنا لهذا المكان الذي نحن فيه الآن".

وواصل: "أفضل لحظة لي كان يوم مواجهة ريال بيتيس حيث لعبت أساسيًا، وشعرت بالقليل من الضغط لأننا كنا نلعب في كامب نو وذلك كان حلمي".

واختتم: "لقد كان أسعد يوم في حياتي لأنني أيضًا سجلت هدفا".

ويستعد برشلونة الإسباني حاليا لمواجهة إيبار بالجولة التاسعة للدوري الإسباني، وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بالجولة العاشرة يوم 26 من الشهر الجاري بالليجا.