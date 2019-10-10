رياضة | السويسرى يان ويشتر يفوز بالبطولة الدولية لناشئي الجولف بالامارات

توج الناشئ السويسري يان ويشتر بلقب الجولة الأولى من منافسات البطولة الدولية للجولف بالامارات للناشئين .

وسجل الصاعد يان 3ضربات فوق المعدل ليعتلى صدارة مرحلة 13 عاما متفوقا بالعد العكسي على الثانى الهندى روهيت مينون والثالث الصينى جى لى وكليهما سجل ايضا 4صربات فوق المعدل.

وفاز بصدارة مرحلة 12 عاما الهندى سافنش كوبرا بتسديد 72 ضربة مسجلا معدل الملعب وتلاه ثانيا الاردنى موسي شناعة وثالثا السويسرى توماس بوشريست وكليهما سدد ايضا 72 ضربة .

وفى مرحلة 10 سنوات فاز بالمركز الاول الصينى بو ليفو 3 ضربات فوق المعدل وتبعه ثانيا اسيا سالم 4 ضربات فوق المعدل ثم المصرى على سلامة ثالثا 5 ضربات فوق المعدل ثم الاردنى هاشم شناعة رابعا 5 ضربات فوق المعدل.

وفى مرحلة 8 سنوات توجت فاطمة كلبت 6 ضربات فوق المعدل و الانجليزى ارون ويلسون ثانيا ثم دانييل روبنسون الجنوب افريقي ثالثا.