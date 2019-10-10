رياضة | الفيفا يكرم محمد صلاح كأحد أساطير كرة القدم بمتحف زيوريخ

ونشر الحساب الرسمي لمتحف فيفا عبر تويتر قائلا: "مو صلاح كإنسان أفضل من لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".

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وقدم صلاح مستوى مميز مع الريدز، ونجح في الفوز بلقب هداف البريمير ليج في أخر موسمين، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا.