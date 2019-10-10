رياضة | الفيفا يكرم محمد صلاح كأحد أساطير كرة القدم بمتحف زيوريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفيفا يكرم محمد صلاح كأحد أساطير كرة القدم بمتحف زيوريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
زف الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، خبرا سارا للدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما أعلن بأنه سيكون جزء من متحف فيفا بزيوريخ.
ونشر الحساب الرسمي لمتحف فيفا عبر تويتر قائلا: "مو صلاح كإنسان أفضل من لاعب كرة قدم، كما أنه أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم".
وقدم صلاح مستوى مميز مع الريدز، ونجح في الفوز بلقب هداف البريمير ليج في أخر موسمين، كما توج بلقب دوري أبطال أوروبا.
ويستضيف متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيورخ بسويسرا معرضًا عن كرة القدم، ويقام هذا المعرض حتى 5 يناير المقبل.
ويقوم المعرض الذي يتناول ثقافة كرة القدم في العالم العربي، بتسليط الضوء على الدولي المصري محمد صلاح، الذي اختارته مجلة التايمز ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.