رياضة | صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة على جوهرة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتعل الصراع مبكرا في سوق الانتقالات المقبلة بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث يتصارع قطبي الكرة الإسبانية على صفقة مميزة.

ويرغب الريال والبارسا في الحصول على خدمات جوهرة نادي ريد بول سالزبورغ الدولي النرويجي إيرلينج هالاند خلال الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات .

وذكرت شبكة " كالتشيو ميركاتو " الإيطالية، أن الأداء الذي يقدمه اللاعب الشاب هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا جذب إهتمام العديد من الأندية الأوروبية .

وتابعت الشبكة الإيطالية، أن هناك 6 أندية ترغب بالتعاقد مع اللاعب الشاب صاحب الـ19 عاماً وهي: ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وإنتر ميلان، ويوفنتوس بالإضافة الى نابولي .