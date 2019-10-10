رياضة | خطوة متأخرة من الزمالك لإفساد خطة الأهلي وكهربا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة متأخرة من الزمالك لإفساد خطة الأهلي وكهربا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استفسر نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن مصير شكوى محمود عبد المنعم كهربا الذي انتقل لأفيس البرتغالي وسط أنباء عن عودته إلى الدوري المصري من بوابة الأهلي.
ويحاول الزمالك منع انتقال كهربا للأهلي بعجما أثير عن توقيعه لمدة 4 مواسم ونصف الموسم والاتفاق على كافة التفاصيل المادية بحصوله على 55 مليون جنيه بالإضافة إلى 5 ملايين كشرط جزائي مع أفيس البرتغالي.
واشتعلت أزمة محمود كهربا بعدما هرب من الزمالك إلى أفيس البرتغالي ليحصل على بطاقة مؤقتة ويدخل في نزاع مع القلعة البيضاء.