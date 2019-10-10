رياضة | لقطة إنسانية.. ميسي يستضيف طفلا مصابا بمرض نادر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقطة إنسانية.. ميسي يستضيف طفلا مصابا بمرض نادر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني على استضافة إيمانويل أرياس الطفل الأرجنتيني المصاب بمرض نادر في الظهر والساق في مقر تدريب فريقه.

ويعالج الطفل الأرجنتيني في مدينة برشلونة منذ شهر ولم يكن العلاج ممكنًا لهذا المرض من قبل حتى طور الطبيب تشيسكو سوليدادو في 2014 علاجًا جديدًا للمرض في إقليم كتالونيا.

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وذكرت صحيفة "مارك" الإسباني أن ميسي عندما علم بوجود إيمانويل دعاه إلى مقر تدريب برشلونة في خوان جامبر لمقابلته والتقاط الصور التذكارية معه وهو الأمر الذي أدخل سرورًا كبيرًا على الطفل.

وعانى ميسي في طفولته من مرض نقص هرمون النمو، وهو ما فع عائلته للرحيل إلى برشلونة لعلاجه قبل أن ينضم لأكاديمية النادي الكتالوني.